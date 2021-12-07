Рост числа пожилых американцев поддержит бумаги HCA Healthcare

7 декабря 2021, 12:45

Аналитики «Финама» провели исследование инвестиционной привлекательности HCA Healthcare — одного из крупнейших операторов больниц в США.

По прогнозам, к 2028 году страна будет тратить на здравоохранение почти 20% от ВВП. В то же время число пожилых американцев к 2060 году вырастет на 34 млн человек. Эти факторы создают выгодные условия для дальнейшего роста HCA Healthcare. Акции эмитента рекомендуется «Покупать» c целевой ценой $294,6 на конец 2022 года, что формирует потенциал роста 30,6%.



HCA Healthcare — один из крупнейших частных провайдеров услуг здравоохранения в США, ориентированный в первую очередь на стационарное лечение пациентов. В настоящее время под управлением HCA Healthcare находятся 183 больницы, а также отделения неотложной помощи и терапевтические клиники. Подавляющее большинство из них находится на территории США, другая часть — в Великобритании. В медицинских учреждениях HCA Healthcare пациенты могут получить услуги по диагностике, лечению, реабилитации и другим направлениям.



Выручка компании по итогам III квартала выросла в годовом выражении на 14,8% до $15,28 млрд, превысив прогнозы на $770 млн. Скорректированная чистая прибыль на акцию составила $4,57 и на 56 центов превзошла ожидания аналитиков, отмечается в исследовании ФГ «Финам».



Основным фактором привлекательности компании аналитики называют ее устойчивые позиции на непрерывно растущем рынке: «Расходы на здравоохранение в США показывают стабильный рост на протяжении последних 60 лет. HCA получает выручку за предоставление медицинских услуг пациентам в рамках государственных и частных программ медицинского страхования, а также непосредственно от пациентов». В настоящий момент США занимает лидирующие позиции в мире по объему вложенных средств в медицину. По прогнозам аналитиков, в 2028 году страна будет тратить на здравоохранение около $6,2 трлн в год, то есть почти 20% от ВВП. По собственным оценкам HCA Healthcare, ее рыночная доля составляет сейчас около 26%. Даже учитывая возможную погрешность, вполне очевидно, что в будущем компания станет главным бенефициаром при таком росте рынка.



Важным драйвером развития бизнеса HCA Healthcare является также расширение спроса на медицинские услуги из-за стремительного старения населения США. Аналитики «Финама» в своем исследовании подчеркивают, что в настоящее время более 54 млн американцев находятся в возрасте старше 65 лет и данный тренд усиливается: «Уже к 2040 году их численность превысит 80 млн, а к 2060 году достигнет 98 млн. При этом доля населения старше 65 лет за этот период возрастет с текущих 15% до 24%».



Кроме того, позитивно на сектор здравоохранения влияет продолжающееся распространение коронавируса, отмечается в исследовании: многие американцы в разгар пандемии пропустили плановые и профилактические осмотры, поэтому сейчас стараются наверстать упущенное и массово записываются на приемы к врачам. Все это создает условия для дальнейшего наращивания выручки и прибыли HCA Healthcare в ближайшие кварталы. Аналитики ожидают, что чистая прибыль HCA Healthcare по итогам 2021 года покажет рост более чем на 50%.



Несмотря на то, что компания в данный момент предлагает не самый высокий дивидендный доход (0,6% годовых), вложения в ее ценные бумаги представляется весьма интересной инвестиционной идеей на долгосрочный период.





