30 апреля 2026, 11:15

ОАЭ выходят из ОПЕК и ОПЕК+

Объединенные Арабские Эмираты приняли решение выйти из группы производителей нефти ОПЕК 1 мая, пишет Bloomberg.



В ОАЭ считают, что выход из организации поможет стране адаптироваться к меняющемуся спросу. Также государство намерено постепенно наращивать объемы добычи нефти.



ОПЕК — международная межправительственная организация, созданная нефтеэкспортирующими странами в целях контроля квот добычи на нефть. В ОПЕК+ входит РФ.

