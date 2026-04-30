30 апреля 2026, 12:45

США выделяют $100 млн на ремонт конфайнмента Чернобыльской АЭС

В заявлении Госдепа США отмечается, что конфайнмент, изначально рассчитанный на 100 лет, был поврежден в прошлом году "в результате удара беспилотника во время бессмысленной войны между Россией и Украиной".



В ведомстве подчеркнули, что без ремонта он не может обеспечивать адекватную защиту, что создает угрозу утечки высокорадиоактивных материалов.



Первый вице-премьер — министр энергетики Украины Денис Шмыгаль поблагодарил США за вклад и сообщил, что в целом на ремонт нужно около €500 млн.

