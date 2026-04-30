30 апреля 2026, 13:15

Трамп пригрозил Германии сокращением американских войск в стране

"США изучают и рассматривают возможность сокращения численности войск в Германии, решение по этому вопросу будет принято в ближайшее время", — написал президент США в Truth Social.



Это сообщение появилось после заявления канцлера Германии Фридриха Мерца, что у американцев в войне против Ирана нет стратегии и "Иран унижает США". Эти слова разозлили Дональда Трампа, он написал, что Мерц "понятия не имеет, о чем говорит".



По данным СМИ, в настоящее время в Европе дислоцировано более 80 тыс. американских военнослужащих. Более 30 тыс. из них находятся в Германии.

