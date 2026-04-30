"США изучают и рассматривают возможность сокращения численности войск в Германии, решение по этому вопросу будет принято в ближайшее время", — написал президент США в Truth Social.
Это сообщение появилось после заявления канцлера Германии Фридриха Мерца, что у американцев в войне против Ирана нет стратегии и "Иран унижает США". Эти слова разозлили Дональда Трампа, он написал, что Мерц "понятия не имеет, о чем говорит".
По данным СМИ, в настоящее время в Европе дислоцировано более 80 тыс. американских военнослужащих. Более 30 тыс. из них находятся в Германии.
- Безопасность | Сегодня, 15:00
В Пентагоне заявили о разблокировке $400 млн помощи Украине
- Бизнес | Сегодня, 14:15
ЄС змінює економічну стратегію: акцент на важкій промисловості
- Бизнес | Сегодня, 13:45
Ryanair оновлює правила реєстрації пасажирів
- Безопасность | Сегодня, 13:15
Трамп пригрозил Германии сокращением американских войск в стране
- Технологии | Сегодня, 12:45
США выделяют $100 млн на ремонт конфайнмента Чернобыльской АЭС
- Технологии | Сегодня, 12:15
Пентагон офіційно оприлюднив вартість війни проти Ірану
- Безопасность | Сегодня, 11:45
На Чернігівщині зафіксували підозру на лептоспіроз: пацієнт у лікарні
- Бизнес | Сегодня, 11:15
ОАЭ выходят из ОПЕК и ОПЕК+
- Бизнес | Сегодня, 10:45
Испания опустилась на шесть позиций в рейтинге свободы прессы
- Фотогалереи | Вчера, 20:15
ROG Zephyrus Duo - стартовали продажі 1-шого ігрового ноутбука з двома дисплеями
- Аналитика | 13 апреля, 9:03
WOLF WARRIOR GT PRO, WOLF KING GTR MAX та URBAN - перші електросамокати Kaabo 2026 року
- Аналитика | 12 апреля, 10:37
Maxxter NERO, ECLIPSE, E1000 та E500 – нові моделі електроскутерів 2026 року і не тільки
- Обзоры | 11 апреля, 13:40
ColorWay CW-CHS058PDCL-WT – сімейний мережевий адаптер з двома кабелями
- Обзоры | 11 апреля, 11:08
ColorWay CW-PB100LPA2MT-WPDD – найстильніший 15Вт бездротовий повербанк для iPhone і не лише
- Аналитика | 6 апреля, 23:14
Електроскутери SUNRA – новинки 2026 та актуальні моделі 2025 року: чому на них варто звернути увагу
- Обзоры | 5 апреля, 18:32
Logitech Signature Slim Combo MK950 – програмований комплект з потрійним підключенням
- Обзоры | 26 марта, 22:47
RIVACASE 8180 – 34-літровий бізнес-кейс на колесах і не лише для відряджень
- Обзоры | 16 марта, 10:31
Verbatim USB-C Pro Multiport Hub 9 Port CMH-09 - 9-портовий хаб в металевому корпусі
- Технологии | Вчера, 10:15
У Румунії втретє за два дні знайшли уламки дрона 5.00
- Безопасность | Сегодня, 15:00
В Пентагоне заявили о разблокировке $400 млн помощи Украине 0.00
- Бизнес | Сегодня, 14:15
ЄС змінює економічну стратегію: акцент на важкій промисловості 0.00
- Бизнес | Сегодня, 13:45
Ryanair оновлює правила реєстрації пасажирів 0.00
- Безопасность | Сегодня, 13:15
Трамп пригрозил Германии сокращением американских войск в стране 0.00
- Технологии | Сегодня, 12:45
США выделяют $100 млн на ремонт конфайнмента Чернобыльской АЭС 0.00
- Технологии | Сегодня, 12:15
Пентагон офіційно оприлюднив вартість війни проти Ірану 0.00
- Безопасность | Сегодня, 11:45
На Чернігівщині зафіксували підозру на лептоспіроз: пацієнт у лікарні 0.00
- Бизнес | Сегодня, 11:15
ОАЭ выходят из ОПЕК и ОПЕК+ 0.00