Игровой проектор BenQ TK700STi с разрешением 4К

16 декабря 2021, 9:15

С проектором TK700STi вы сможете насладиться плавным игровым процессом с низкой задержкой вывода изображения 16 мс., а также целым спектром развлечений на большом 120-дюймовом экране.

Благодаря сертифицированному Google Android TV с голосовым управлением вам доступны ваши любимые фильмы и телетрансляции в любом месте и в любое время в потрясающем 4K UHD качестве с 8,3 миллионами пикселей на экране.Высокая яркость проектора в 3000Лм обеспечивает яркие HDR-цвета даже в хорошо освещенных помещениях, а 1,2-кратный зум позволяет установить проектор в небольших помещениях.