Новый игровой проектор BenQ TK700STi с сертифицированным Google Android TV

12 июля 2021, 10:15

TK700STi это первый в мире игровой проектор сочетающий высокое качество изображения в разрешении 4К HDR и низкую задержку вывода 16мс.

Из характеристик стоит отметить высокую яркость 3000Лм, которая позволит пользоваться проектором даже в освещенном помещении и короткое проекционное расстояние (100 дюймов при 1,99м). Огромное достоинство проектора - наличие сертифицированного Google Android TV с голосовым управлением. Теперь вы сможете смотреть ваши любимые фильмы и телетрансляции в любом месте и в любое время.Проектор TK700STi можно брать с собой и подключать к любой игровой приставке - Sony PS5/PS4, Nintendo Switch или Xbox Series X. Универсальное подключение HDMI 2.0 и расширенные средства управления AV позволяют вам быстро переключать источники контента и наслаждаться высочайшим качеством изображения.Для быстрой настройки в проекторе доступны специальные предустановленные режимы для разных жанров игр, с оптимизироваными настройками изображения, звука и задержки вывода.