"Омикрон" и геополитика продолжают давить на рынки

20 декабря 2021, 12:45

Начало текущей недели ознаменовывается совокупностью негативных факторов, которые вряд ли дадут возможность рынкам отыграть рождественское ралли в ближайшие дни.

Так, азиатские фондовые индексы сегодня в основном торгуются в минусе, а цены на нефть снижаются более чем на 2%, поскольку рост числа случаев заболевания Omicron уже вызвал ряд ограничений в Европе. Цена на нефть марки Brent упала на 1,56 доллара до 71,96 доллара за баррель.

В то время как ограничения из-за коронавируса ухудшают перспективы экономического роста, они подстегивают инфляцию, что может привести к еще более агрессивному ужесточению денежно-кредитной политики центральными банками. Позиции представителей ФРС достаточно быстро радикализируются в борьбе с инфляцией, и уже слышны мнения о повышении ставки в марте 2022 года. На этом фоне индекс доллара к основным шести валютам снова укрепляется и на утро понедельника торгуется на уровне 96,57 пунктов.



В ближайшие дни в центре внимания инвесторов будут данные по инфляции США. Бюро экономического анализа в четверг опубликует свой последний отчет о расходах на личное потребление (PCE), который служит ключевым индикатором изменений цен в экономике. Согласно консенсус-прогнозу от Bloomberg, ожидается, что в ноябре PCE вырос на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем, что в годовом исчислении составляет рост на 5,7%.



Над российским рынком также довлеет ряд рисков, однако уже геополитического характера. Напряженность между Западом и Россией в связи с расширением НАТО и ситуацией у границы с Украиной продолжила нарастать. Инвесторы не верят в нормализацию отношений с Западом, поэтому сокращают позиции в преддверии длительных выходных. При этом повышение ставки ЦБ РФ на 100 б.п. снижает привлекательность широкого рынка акций, в том числе дивидендных историй. Дивидендные акции теряют привлекательность на фоне повышения доходности депозитов. Наименее привлекательны для инвесторов акции компаний внутреннего спроса с рублевым бизнесом: телекоммуникационные компании и энергетика.