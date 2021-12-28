Беспроводная мышь SVEN RX-380W

28 декабря 2021, 12:15

Компактная компьютерная мышка, которая будет повсюду сопровождать своего владельца, легко помещаться в самую маленькую сумку для ноутбука, да при этом еще и обладать всеми самыми востребованными функциями.

Именно таких устройств очень не хватало тем, кто привык быть мобильным — работать, отдыхать или учиться там, где ему нравится. Отныне у них есть SVEN RX-380W — компактная мышь, способная удовлетворить все запросы современного пользователя компьютера. Ее размеры — всего 100×59×34 мм, а масса — 54 г. При этом количество ее «талантов» поразительно велико.Во-первых, конечно, никаких проводов. Подключение осуществляется с помощью специального USB-адаптера на частоте 2,4 ГГц — именно такой вариант обеспечивает максимальную стабильность связи. Во-вторых, возможность регулировки разрешения оптического сенсора нужна далеко не только геймерам — пригодится она, к примеру, и при переходе от работы с текстовым редактором к обработке видео. Потому у новой SVEN RX-380W есть специальная кнопка, позволяющая оперативно переключаться между тремя режимами: 800/1200/1600 DPI. Ну и в-третьих, корпус манипулятора максимально удобен за счет эргономичного дизайна, да при этом еще и симметричен — подойдет и правшам, и левшам.А еще RX-380W — не только очень удобное, но и невероятно красивое устройство. Верхняя панель мыши отделана под шлифованный металл и может быть окрашено в разные цвета. Всего предлагается четыре решения: черное, серый металлик, серебро и античная бронза. Без всяких сомнений любой покупатель сможет подобрать решение на свой вкус, а заодно удивиться невысокой цене новой мыши — компания SVEN славится умением сочетать техническое совершенство и оригинальный дизайн своих устройств с их доступностью широкому кругу пользователей.