Портативная акустика SVEN PS-285 — универсальность и яркие эмоции

10 февраля 2022, 15:15

Универсальная колонка для тех, кому не сидится на месте — так можно назвать новую портативную акустику SVEN PS-285.

Ее легко взять с собой куда угодно благодаря компактному корпусу в виде «бочонка», удобной ручке и небольшому весу — менее килограмма. Новинка от SVEN выполнена из прочного пластика, а главное — имеет защиту от воды IPX7. То есть не просто защищена от брызг или случайных струй воды, а способна выдержать кратковременное погружение на глубину до метра! На пляже, в бассейне, на тренировке или в походе — новая PS-285 будет верой и правдой служить всегда и везде.

С источником звука колонка соединяется посредством Bluetooth, но для любителей надежной классики есть и проводное подключение. Ну и универсальная колонка не была бы таковой, если бы у нее не было встроенного FM-радио и собственного плеера, воспроизводящего файлы с USB-накопителей и карт памяти microSD. В общем, без музыки, новостей и любимых подкастов владельцы SVEN PS-285 уж точно не останутся. Немалую роль в этом играет и литий-ионный аккумулятор емкостью целых 3000 мА·ч, обеспечивающий долгие часы беспрерывной работы.В компактном корпусе разместились динамики диаметром 53 мм, а низкочастотную поддержку осуществляют два пассивных драйвера. Колонка способна выдавать качественный звук в диапазоне частот от 60 до 20 000 Гц. А выходная мощность достигает 20 Вт, что очень солидно для компактной акустики — ее будет отлично слышно не только в помещении, но и на открытом воздухе. А еще при необходимости можно присоединить к одному источнику сразу две колонки, получив отличный стереоэффект и еще более объемный звук.При этом выглядит SVEN PS-285 оригинально и приятно: обшивка из плотной ткани, крупные кнопки регулировки громкости на боковой панели — все это делает ее внешний вид крайне впечатляющим. Но главный декоративный элемент — это, конечно, отключаемая подсветка пассивного драйвера. Благодаря ей водозащищенная и прочная акустика выглядит даже более эффектно, чем некоторые ее менее стойкие собратья. Если вы хотите стать обладателем портативной колонки, которая будет с вами всегда и везде — обязательно найдите на полках магазинов электроники и бытовой техники новую SVEN PS-285.