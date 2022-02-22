Украина "уложила" Индекс МосБиржи "на лопатки"

22 февраля 2022, 12:15

В понедельник, 21 февраля, торги на российском рынке завершились беспрецедентным падением. Впервые с ноября 2020 года Индекс МосБиржи в моменте опустился ниже 3000 пунктов, а Индекс РТС – ниже 1200 пунктов.

Все внимание не только инвестиционного сообщества, но и небезразличных граждан сегодня сосредоточено на геополитике. В выходные обстановка на территории Восточной Украины резко ухудшилась. Лидеры ЛНР и ДНР призвали граждан к эвакуации в Россию, которая, в свою очередь, согласилась принять беженцев. Сегодня эскалация продолжила нарастать.

Президент РФ Владимир Путин провел внеочередное расширенное заседание Совета безопасности РФ по вопросу признания ЛНР и ДНР, от заседания зависит многое, в том числе дальнейший характер взаимоотношений между РФ, Украиной и НАТО. Члены Совета безопасности единогласно высказались за признание независимости ЛНР и ДНР, окончательное решение будет принято президентом до конца сегодняшнего дня.

Президент Франции Макрон выступил с предложением провести саммит на президентском уровне межу Путиным и Байденом с участием всех заинтересованных сторон по вопросам безопасности и стратегической стабильности в Европе. Байден и Путин приняли идею такого саммита. В ходе переговоров Лаврова и Блинкена, которые состоятся 24 февраля, будут обсуждаться детали и повестка саммита. Путин также поддерживает возобновление переговоров в нормандском формате.

По итогам основной торговой сессии Индекс МосБиржи обвалился на 10,5% до 3036,88 пункта, а Индекс РТС – на 13,2% до 1207,50 пункта. По состоянию на 19:00 мск рубль теряет 2,6% по отношению к доллару и евро. Курс американской валюты перевалил за 79 руб., а курс евро – за 90 руб. Вероятно, сегодняшняя торговая сессия войдет в число «кровавых» и надолго останется в истории российского рынка.

Из корпоративных новостей стоит отметить публикацию годового финансового отчета ретейлера «Лента». По результатам 2021 года выручка компании увеличилась на 8,6% (г/г) до 483,6 млрд руб., однако чистая прибыль сократилась на 24,6% (г/г) и составила только 12,5 млрд руб. В 2022 году «Лента» направит на капитальные расходы до 5% выручки. Инвестиции будут включать открытие не менее 200 торговых точек и расширение инфраструктуры для поддержки развития магазинов малых форматов.

Торговый оборот площадки «СберМаркет» по итогам 2021 года составил 58,6 млрд руб., что в 3 раза выше по сравнению с прошлым годом. Суммарная стоимость выполненных заказов выросла в 4 раза и составила 24 млн руб. Количество ретейлеров-партнеров по итогам года увеличилось в 2 раза до 120 торговых сетей.

Компания «НОВАТЭК» начнет строительство «Обского СПГ» в Сабетте после завершения проекта «Арктик СПГ-2», сообщает «Коммерсантъ». Новый завод будет построен на плавучей платформе по той же технологии, что и «Арктик СПГ-2». Мощность «Обского СПГ» составит 6,6 млн т, а ввод в эксплуатацию запланирован на 2026-2027 гг. Стоимость нового завода предварительно оценивается в $6,5-7 млрд.

Все ликвидные бумаги на Московской бирже сегодня торгуются в «красной» зоне. Лучше рынка выглядят защитные активы «Полюс» (-0,9%), «Детский мир» (-3,2%), МТС (-4,5%), «ФосАгро» (-4,8%) и «Северсталь» (-5,2%). Наибольшее падение демонстрируют «Роснефть» (-19,5%), VK Company (-17,8%), ВТБ (-17,7%), Сбербанк ап (-17,7%) и ао (-17,0%), «Аэрофлот» (-15,1%), «РУСАЛ» (-12,8%) и «НОВАТЭК» (-12,7%).

Инвесторам, ориентированным на работу с перспективными, ликвидными и дивидендными отечественными компаниями из первого эшелона, рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Мировые фондовые рынки сегодня также торгуются с понижением, американский фондовый рынок закрыт в связи с национальным праздником.

С точки зрения технического анализа Индекс МосБиржи формирует фигуру «нисходящий клин». С учетом сегодняшнего обвала более чем на 10% ожидаем, что повышенная волатильность в индексе сохранится в ближайшие дни. В отсутствие ближайших линий поддержки не исключаем дальнейшего снижения.