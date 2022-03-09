Bolt Food запускає проект "Герої доставки"

Ми збираємо команди волонтерів, що будуть допомагати ресторанам та курʼєрам безкоштовно доставляти необхідні речі людям, що потребують допомоги
Якщо вам чи вашим близьким потрібна допомога, ми спробуємо скоординувати можливості ресторанів та курʼєрів, які готові прийти на поміч. Для цього просимо вас заповнити форму за посиланням: https://bit.ly/3IEVqBn
Якщо ви бажаєте долучитись до «Героїв доставки» у Києві, Львові, Дніпрі та Одесі, та можете безкоштовно доставляти предмети першої необхідності — заповнюйте форму за посиланням: https://bit.ly/3vy0Mut
Якщо ви можете безкоштовно допомагати їжею, водою, товарами першої необхідності, будь ласка, залиште ваші дані у формі і ми додамо вас до окремого каналу, де будемо координувати доставки: https://bit.ly/3IEfOT4
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- Интернет | Вчера, 16:45
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- Связь | Вчера, 16:21
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- Связь | Вчера, 16:05
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- Связь | Вчера, 15:11
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