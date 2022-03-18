Київстар безоплатно надає бізнесу і державi Star.Docs

18 марта 2022, 9:15

На підтримку українських компаній у складних умовах воєнного часу, коли уповільнюється, ускладнюється або зовсім унеможливлюється процес оформлення й обміну паперовими документами, Київстар надає бізнес-клієнтам можливість користування платформою електронного документообігу Star.Docs без оплати за сервіс.

Завдяки Star.Docs можна перенести внутрішній і зовнішній документообіг організації в цифровий формат, щоб швидко редагувати, коментувати, узгоджувати, обмінюватись та підписувати документи онлайн на будь-якому зручному пристрої – комп’ютері, планшеті чи навіть смартфоні. Усі робочі файли при цьому можуть зберігатися в зручних електронних реєстрах у хмарному сховищі, доступ до яких - 24/7.

Star.Docs – це сервіс, створений Київстар у партнерстві з консорціумом Intecracy Deals. У розробці реалізовані заходи із захисту персональних даних, уся інформація зашифрована, а для гарантії від втрати даних система проводить регулярне резервне копіювання (бекап) інформації користувачів, що мінімізує ризики її втрати.

Працюючи з електронними документами в Star.Docs, користувачі можуть заощаджувати час та відстежувати/контролювати в системі статус проходження документів: підписаний, вимагає узгодження, чекає підпису, ще не підписаний партнером. Доступна також опція підписання/узгодження групи документів за один раз – це дозволяє заощаджувати час на обробці однотипних документів.

Сервіс Star.Docs може бути корисним приватним підприємцям, представникам великого, малого і середнього бізнесу, а також державним структурам. Розпочати роботу з ним легко. Достатньо зареєструватися на платформі та мати для проведення операцій КЕП (кваліфікований електронний підпис). Для користування мобільним додатком Star.Docs на ОС Android чи iOS, необхідно завантажити його на смартфон чи планшет з Google Play Маркет або App Store.

Отримати більше інформації щодо Star.Docs, а також інших сервісів, корисних для продовження роботи компаній в умовах воєнного часу, можна на офіційному сайті чи за номерами: 466 (безкоштовно для номерів Київстар), 0 800 300 466 (безкоштовно з інших номерів).