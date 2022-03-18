Беспроводная гарнитура SVEN AP-B380MV

18 марта 2022, 9:45

Изящный дизайн, сочетающий строгость и оригинальность — первое, что привлекает внимание в беспроводных наушниках SVEN AP-B380MV, которые одинаково хорошо смотрятся и с повседневной одеждой, и со спортивным снаряжением, и даже с деловым костюмом.

Но самое главное, конечно, кроется внутри устройства. Помимо классической возможности беспроводного подключения с помощью Bluetooth, поддерживается проводное подключение кабелем с разъемом миниджек, которое пригодится где-нибудь в офисе или самолете.Но даже это не самое интересное. В наушниках есть встроенный плеер, с помощью которого можно воспроизводить файлы с SD-карты, SVEN AP-B380MV — это полностью автономное устройство, обладатели которого никогда не останутся без любимой музыки. Если вдруг коллекции треков на SD-карте не оказалось — выручит FM-приемник, который в устройстве тоже есть! Ну и раз уж заговорили про автономность, нельзя не отметить, что от одного заряда аккумулятора наушники работают до 8 часов — хватит на целый рабочий день, а с учетом периодических подзарядок и использования проводного подключения — так и того больше.Чашки очень компактные, однако внутри них размещены крупные драйверы с диаметром мембраны 40 мм, которым под силу качественно передать весь слышимый диапазон частот. Для управления громкостью и переключения треков предусмотрена панель с механическими кнопками — разработчики SVEN традиционно много внимания уделяют комфорту использования устройства. Доставать смартфон не придется даже для звонков или записи голосовых сообщений — встроенный в гарнитуру микрофон поможет сделать это легко и на высоком уровне качества.С SVEN AP-B380MV можно не расставаться в течение целого дня — хватит и автономности, и возможностей. Складная конструкция поможет легко носить ее с собой, а высокотехнологичное покрытие Rubber Coating — приятные тактильные ощущения и комфорт. Стоимость устройства тоже вызывает лишь положительные эмоции — в этом легко убедиться, найдя ее в каталогах магазинов электроники и бытовой техники.