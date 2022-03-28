Київстар нарахував абонентам у роумінгу 300 млн бонусних коштів

28 марта 2022, 6:15

Починаючи з 24 лютого Київстар нараховує своїм абонентам, які вимушені були виїхати за кордон через війну, бонусні кошти для безоплатного спілкування з рідними та друзями.

За понад 3 тижні героїчного протистояння російській агресії Київстар вже перерахував для 1,9 млн абонентів у роумінгу 300 млн грн бонусних коштів.

«Київстар підтримує безоплатними послугами мільйони клієнтів в Україні, але допомога тим, хто вимушений був виїхати за кордон, також наш пріоритет. З першого ж дня війни ми нараховуємо їм бонуси для спілкування та інтернету. Також ми активно працюємо з нашими іноземними партнерами, щоб вже найближчим часом дати ще більше можливостей абонентам з номером Київстар вільно спілкуватися в інших країнах Європи», – коментує Тетяна Лукинюк, директорка з розвитку продуктів на масовому ринку Київстар.

Нагадаємо, що Київстар надає по 250 бонусних гривень всім клієнтам, які виїхали в одну із 9 країн Європи: Польщу, Румунію, Словаччину, Молдову, Угорщину, а також у Німеччину, Італію, Литву та Чехію.

Ці бонуси діють протягом 30 днів та їх можна використати на дзвінки, мобільний інтернет або SMS за спеціальними тарифами послуги «Ідеальний роумінг»:

- 0,1 грн за 1 Мб, тобто бонусів вистачить на 2500 Мб інтернету;

- 1 грн за хвилину розмови – 250 хвилин для дзвінків;

- або 1 грн за SMS – 250 повідомлень.

Також Київстар продовжує надавати своїм абонентам можливість користуватися 10 додатками у роумінгу без списання мегабайтів. Серед них всі основні месенджери для текстових повідомлень та аудіодзвінків, а для перегляду карт онлайн – Google Maps та Apple Maps. Як показує статистика, приблизно 15% всього інтернет-трафіку, який використовують наші абоненти в роумінгу – не тарифікується.





