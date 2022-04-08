Київстар розширює перелік сервісів з кібербезахисту для бізнесу

8 апреля 2022, 9:45

До екосистеми сервісів для боротьби із кіберзагрозами від Київстар Бізнес увійшло програмне рішення «Захист даних» однієї з провідних американських компаній-розробників Cammvault.

Воно дозволяє організувати захист важливої корпоративної інформації компанії, її резервне копіювання та відновлення.



Commvault є новатором в галузі управління даними. Розробки компанії орієнтовані на передбачення загроз та підтримку значних сучасних робочих навантажень в локальних, хмарних та віртуальних середовищах. Такі рішення особливо актуальні в умовах підвищеної кількісті кібератак на бізнес і державні установи в умовах воєнного часу.



Три основні сценарії застосування «Захисту даних» від Commvault:



Безпека даних. Багаторівневий підхід до захисту даних (попереджувальний моніторинг і оповіщення, швидке відновлення інформації в разі успішної атаки програми-вимагача):

- з’ясування загрози, оцінка та зниження ризику;

- блокування та захист даних від змін;

- моніторинг - пошук аномальних загроз;

- швидка відповідь: постійний аналіз даних та порівняння їх із резервною копією;

- швидке відновлення чистих даних.



Резервне копіювання та аварійне відновлення даних. Програмний функціонал дозволяє:

- забезпечувати доступність даних для всіх робочих навантажень у хмарних, віртуальних і локальних середовищах (Backup and Recovery);

- робити реплікацію даних та аварійне відновлення для забезпечення безперервності роботи бізнесу і відновлення в локальному і хмарному середовищі, а також формувати звітність про відповідність (Disaster Recovery);

- оптимізовувати сховища файлів, усувати надлишкові дані, зменшувати витрати й ризики, пов’язані зі зберіганням перенесенням і консолідацією даних (File Storage Optimization);

- швидко визначати, знаходити й управляти критично важливими чи конфіденційними даними (Data Governance);

- забезпечити потужний і простий у використанні захист даних корпоративного рівня за рахунок поєднання Backup & Recovery з Disaster Recovery (Complete Data Protection)

- швидко проводити автоматизований і цілеспрямований збір даних з усієї організації у відповідності до нормативних вимог компанії з метою виявлення необхідних електронних листів, документів та всієї інформації, яка зберігається в електронній формі - ESI або розвідувальна служба безпеки (eDiscovery & Compliance).



Хмарне зберігання та відновлення (HyperScale X). Гібридний сценарій розгортання рішень на одній платформі — вебконсолі:



- швидкий початок роботи завдяки гнучкій архітектурі;

- надійний захист даних;

- масштабування відповідно до потреб бізнесу;

- зменшення початкових витрат;

- вичерпне використання обсягів.



Розгортати та працювати з усіма сервісами зручно, адже Commvault має єдиний інтуїтивно зрозумілий вебінтерфейс для гнучкого управління всім захистом - Commvault Command Center™. В ньому використовується штучний інтелект та машинне навчання для кращого користувацького досвіду.



Нагадаємо, що загалом комплекс рішень для кіберзахисту від Київстар дозволяє також убезпечувати корпоративну пошту, захищати вебдодатки від шкідливого трафіку, корпоративну мережу від неавторизованих користувачів та зловмисників, ресурси і системи компанії від різнорівневих атак, фільтрувати корпоративний трафік, аналізувати поведінку користувачів, а також забезпечувати захист кінцевих точок IT-інфраструктури компанії від відомих та невідомих атак. А рішення AntiDDoS відстежує структуру трафіку, що надходить з інтернету в підмережі (ресурси) клієнта, та автоматично очищує його в разі виявлення аномалій.



Підібрати оптимальне рішення для кіберзахисту конкретної компанії можна за допомогою експертів Київстар. Також національний оператор надає підтримку для роботи сервісів після підключення. Отримати більше інформації та замовити консультацію можна на офіційному сайті.