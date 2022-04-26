M982 Excalibur - что это за оружие?

26 апреля 2022, 13:15

По данным канадского издания Украине CBC News легендарный, высокоточный боеприпасов «экскалибур».

Как и в легендах о временах Короля Артура, он будет стоять на охране мира и покоя. Итак, что же это за оружие? M982 Excalibur (исходно XM982) — 155-мм управляемый активно-реактивный снаряд (АРС) увеличенной дальности, запускаемый из ствола гаубицы.





(Как раз тех гаубиц что приехали к нам) Дальность выстрела зависит от компоновки и достигает 60 км. Но самое прекрасное это то что снаряд имеет возможность наведения по GPS и оснащен сложной интеллектуальной системой прицеливания, способной обнаруживать, распознавать и отслеживать цель в сложной городской среде.





Так что любимая тактика рашистов, прятать свою технику в частных дворах поближе к мирным домам, уже не сработает.