Російська реактивна артилерія навмисно знищувала багатоповерхівки у Харкові

Про це СБУ розповів полонений окупант, якого українські захисники захопили під час звільнення селища Циркуни у передмісті Харкова.
Командир відділення 25-ї артилерійської бригади зс рф повідомив українській спецслужбі, що головною мішенню російських реактивних дивізіонів були саме харківські будинки – ворог спеціально стріляв по цивільним об’єктам.
Найближчий до Циркунів район Харкова – Північна Салтівка, який від початку війни майже щоденно піддавався обстрілам з ворожих РСЗВ «Град» і «Ураган», має одну з найбільш щільних забудов. І на сьогодні майже кожна з 16-типоверхівок зазнала руйнувань від рашистів.
Сам полонений стверджує, що не брав участі в обстрілі житлових кварталів, а лише слідкував за «виходами» своєї та української артилерії.
Також він повідомив персональні дані загарбників, які причетні до інших воєнних злочинів рф та знищення мирних харків’ян.
Спецслужба ретельно вивчає та перевіряє надані свідчення.
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