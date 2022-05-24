Пошти світу допоможуть з відновленням пошкодженої інфраструктури Укрпошти

24 мая 2022, 10:45

Всесвітній поштовий союз 20 квітня ухвалив другу резолюцію в підтримку України та національного поштового оператора України.

Пошти світу створять Міжнародне бюро, завданнями якого буде:



- відстежувати особливі потреби України у сфері поштових послуг та потреби її призначеного поштового оператора, тобто Укрпошти;



- Провести оцінку впливу війни в Україні на програми та діяльність Союзу у регіоні;



- Виявити операційні, інфраструктурні, фінансові або інші наслідки війни для поштових служб як всередині України, так і між Україною та іншими країнами;



- Також країни-члени поштового союзу нададуть фінансову підтримку Укрпошті на відновлення зруйнованої інфраструктури через фонд, створений Міжнародним бюро, або іншими способами.



«Попри те, що пошта росії зробила все, аби зірвати голосування за прийняття резолюції в підтримку України, світова поштова спільнота все таки визначилася з пріоритетами: вона на стороні правди і справедливості, а отже на стороні України. Росія підбурювала країни Африки виступати проти допомоги Україні, подала від свого імені резолюцію, яка б блокувала допомогу поштовиків світу українським поштовикам. Але все це виявилося марним. Завдяки ґрунтовній роботі Посла України в Швейцарії Рибченко Артема і переконливому виступу представників Посольства, а також завдяки нашим партнерам з Великобританії, ЕС, США Канади, Японії та інших країн все таки вдалося більшістю голосів – 57% – ухвалити рішення, які сприятимуть відновленню поштової інфраструктури України», – прокоментував генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський



Нагадаємо, наразі Укрпошті відомо про 500 зруйнованих відділень. Для прикладу, в Ірпені, який місяць перебував в окупації, не залишилося жодного вцілілого відділення Укрпошти. Оцінити збитки, завдані ще 500 відділенням неможливо, оскільки вони знаходяться на окупованих територіях.

