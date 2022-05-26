Укрпошта збиратиме кошти на благодійність

26 мая 2022, 15:15

Укрпошта оголосила про розширення своєї гуманітарної місії. Нові часи вимагають нових рішень.

Всеукраїнська і світова увага до роботи компанії, зокрема до поштових марок воєнного часу, відкриває багато можливостей для допомоги тим, хто цього потребує. Оскільки Укрпошта, акціонером якої є уряд в особі Міністерства інфраструктури України, не може самостійно займатися благодійною діяльністю, Укрпошта заручилася підтримкою KSE Foundation щодо благодійних та соціальних ініціатив на допомогу державі і українцям.



Компанія збиратиме кошти на допомогу ЗСУ, доставку гуманітарних вантажів, відновлення зруйнованої освітньої інфраструктури, особливо в селах (виключно навчальні заклади), ремонт поштових відділень та допомогу притулкам для тварин. Благодійниками можуть бути як міжнародні партнери, зокрема пошти інших країн, так і фізособи, які зможуть долучатися у вигляді простих донатів на онлайн майданчиках компанії. Усі пожертви акумулюватимуться на рахунках KSE Foundation і розподілятимуться згідно з актуальними потребами і визначеними напрямками допомоги.



Першим таким прикладом вже стала закупівля комп’ютерів для комп’ютерного класу в Бородянці. 450 тис грн на нові комп’ютери було зібрано на аукціоні з продажу марок «Русскій воєнний корабль, іді…!», який відбувся на Prozorro.Продажі.



«Марка з кораблем, яку випустила Укрпошта в квітні, зібрала на офіційних аукціонах близько 15 млн грн і інтерес не згасає. Окрім цього, є багато точкових благодійних ініціатив з використанням цієї марки. Ми зрозуміли, що можемо використовувати нашу продукцію для збору коштів, які потім будуть спрямовані на благодійність. Нас підтримали в цій ідеї партнери – Прозоро.Продажі, фонд КSE та українські і міжнародні маркетплейси, на яких ми будемо продавати продукцію Укрпошти і частину коштів передавати на благодійність. Потреб багато, тому ми для себе виділили основні напрямки – допомогу ЗСУ, відновлення освітньої інфраструктури, зокрема забезпечення зв’язку, ремонт навчальних закладів і наших відділень, які сильно постраждали від обстрілів, збір коштів на організацію доставки гуманітарних вантажів та допомога притулкам для тварин», - прокоментував генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.



Працюючи безпосередньо з Урядом України, іншими фондами та волонтерськими організаціями, KSE зарекомендувала себе як один з найбільших фондів гуманітарної допомоги, що забезпечує життєво необхідні ліки та захисні комплекти для добровольців та простих громадян. KSE Foundation входить до ТОП-5 благодійних ініціатив, що зібрали найбільше допомоги для українців та армії у часи війни за версією Forbes. «Ми пишаємося співпрацею з Міністерством охорони здоров'я України, центральним штабом Територіальної Оборони та Збройними Силами України. А тепер ще й таким поштово-логістичним гігантом як Укрпошта. - підкреслив Тимофій Милованов, Голова Правління KSE Foundation. - Прозорість, надійне управління та регулярний аудит є основами для успішної роботи KSE Foundation і не менш успішних партнерств з державним сектором».



Збір коштiв KSE Foundation відбувається виключно централізовано на пiдтверджених рахунках органiзацiї. Операцiйнi та фінансові втрати не перевищують 1-5%, а надходження та витрати відповідають всiм закупівлям і послугам. Окрім цього, в організації працює спеціальний орган — Дорадча Рада гуманітарного напрямку KSE, завдяки якій донори можуть контролювати витрати та планувати майбутню діяльність гуманітарних проектів.