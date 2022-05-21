Teltonika выпустила бесплатное обновление для FMx001

21 мая 2022, 11:14

Данные реального одометра и реального уровня топлива в автомобилях GPS-трекеров Teltonika серии FMx001 означают более высокую точность, чем когда-либо прежде, более широкий спектр приложений и, конечно же, больше возможностей для бизнеса.

Устройства серии FMx001 поставляются со списком поддерживаемых автомобилей. Именно поэтому вы точно будете знать, какие параметры можно считать с конкретной модели автомобиля.

Обратите внимание, что эта функция доступна в качестве бонусной, то есть, без какой-либо дополнительной оплаты. Наряду с этими недавно добавленными преимуществами, помогающими получить конкурентное преимущество, цена всех трекеров серии FMx001 остается прежней!

Все уже развернутые устройства FMx001 будут иметь полную функцию считывания OEM OBD после обновления до последней версии прошивки 03.27.12.Rev.143. Среди заслуживающих внимания достижений:

В список поддерживаемых данных OBD уже добавлено 600 различных транспортных средств.

Количество поддерживаемых электромобилей увеличилось до 36.

Благодаря удобному набору функций и возможности считывания параметров OEM OBD и стандартных данных OBD II вместе с поддержкой Bluetooth LE 4.X - это идеальное решение для каршеринга и лизинга автопарков, легких коммерческих автомобилей, страховой телематики, водительских бортовой журнал и так далее. Более того, эти модели поддерживают беспроводные идентификационные маяки и датчики, а обновления встроенного программного обеспечения GPS-устройств, отладку и изменение конфигурации можно выполнять удаленно с помощью инструмента FOTA WEB — мощного программного решения от Teltonika Telematics, помогающего управлять трекерами транспортных средств с исключительной эффективностью.