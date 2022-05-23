Teltonika Telematics и Mobility представили решение для 2-й безопасности авто

23 мая 2022, 14:00

Компании Teltonika Telematics и Teltonika Mobility запускают решение для двойной безопасности транспортных средств с помощью GPS-трекеров 2G.

Новинка включает в себя два отдельных устройства — автономный трекер TAT100 и любой другой проводной трекер Teltonika Telematics по вашему выбору с беспроводным подключением Bluetooth LE.

По мере того, как индустрия лизинга автомобилей процветает, преступления, связанные с автомобилями, становятся все более частыми. Возникает задача - как запутать угонщиков и сделать так, чтобы угон автомобилей стал для них менее привлекательным занятием.

Эту проблему можно решить, установив не один, а два отдельных GPS-трекера с питанием от разных источников — один подключен к автомобильному аккумулятору, а другой имеет внутренний аккумулятор большой емкости. Это становится неожиданным препятствием для угонщиков автомобилей. Поскольку преступники обычно подозревают, что в транспортном средстве может быть установлено устройство слежения, они часто ищут его, чтобы тем или иным образом нарушить его работу.

Но вот в чем загвоздка — если бы такое случилось и угонщику удалось бы добиться успеха, то второй, автономный трекер активов, вышел бы из спящего режима и отправил данные на выделенный сервер сигнализации, что первый трекер был скомпрометирован, и машину могут угнать.

FMC130 — это компактное устройство серии ADVANCED с покрытием сети 4G (LTE Cat 1), включая резервную совместимость с 3G (UMTS), 2G (GSM). Удобно, что модель поддерживает различные адаптеры шины CAN, считыватели 1-wire RFID и т. д., чтобы помочь защитить имущество автопарка. Более того, он имеет сценарии использования, такие как обнаружение глушения сигнала GSM, обнаружение буксировки, обнаружение отключения, автоматическая геозона и сценарии иммобилайзера, позволяющие инициировать превентивные действия, например, срабатывание автомобильной сигнализации, блокировка стартера или запирание всех дверей автомобиля.

TAT100 (2G) — это решение для отслеживания от Teltonika Mobility с прочным, практичным и водонепроницаемым корпусом со степенью защиты IP68, который в сочетании с различными монтажными аксессуарами особенно прост в установке. Модель поставляется с различными вариантами крепления, помогающими скрыть ее, аккумулятором с чрезвычайно низкой саморазрядкой емкостью 2200 мАч, который может отправлять до 1000 записей, поскольку он был разработан с чипсетом Bluetooth с низким энергопотреблением. TAT100 идеально подходит для отслеживания ценных товаров, инструментов, строительного оборудования, контейнеров и многих других ценных активов без электропитания.