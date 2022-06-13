Евросоюз: "Есть два варианта вступления Украины в ЕС"

13 июня 2022, 11:15

В Евросоюзе рассматривают два варианта развития ситуации с предоставлением Украине статуса кандидата на вступление, — сообщает Украинская правда.

План А предусматривает, что Украина получит статус кандидата уже в июне.



А вот план Б оставит нашу страну "кандидатом в кандидаты". Украине только сообщат об условиях, которые она должна будет выполнить для дальнейшего движения в ЕС.



Среди отдельных чиновников Еврокомиссии и среди отдельных государств-членов есть мнение, что план Б не будет "зрадой". Его даже "сливают" в СМИ, готовя к вероятному негативному развитию.



Есть информация, что в ближайшие дни Украину посетит президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Цель ее визита – объяснить лично Зеленскому положение вещей и подсказать, как Киев может предотвратить негативное решение саммита.