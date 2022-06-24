GlobalLogic визнали лідером у сфері цифрових інжинірингових послуг 2022 року

24 июня 2022, 11:45

Глобальна дослідницька та консультаційна компанія Information Services Group (ISG) визнала міжнародну IT-компанію GlobalLogic лідером IT-ринку в категоріях “Дизайн і розробка” та “Розробка платформ і додатків”.

Про це йдеться у звіті ISG Provider Lens Digital Engineering Services Report 2022. Це визнання підкреслює роль зокрема України в світовому ІТ та допомагає українським інженерам розширити співпрацю з іноземними замовниками.



Information Services Group щороку оцінює технологічну експертизу та конкурентні переваги провідних постачальників цифрових технологій та послуг. Компанія GlobalLogic була визнана лідером завдяки інтегрованому підходу до надання послуг із розробки цифрових продуктів, інноваційності та широкому R&D-портфоліо. Така комбінація створює цінність на кожному етапі розробки цифрових бізнес-платформ клієнтів.



Також компанія отримала статус висхідної зірки зі зростаючим конкурентним позиціонуванням у категоріях “Підключені та інтелектуальні операції – дискретні галузі виробництва” та “Інтегрований досвід для клієнтів / користувачів”.



«Ми пишаємося тим, що працюємо з провідними світовими брендами для створення нових та привабливих цифрових продуктів та користувацького досвіду, – сказав директор з маркетингу GlobalLogic Арья Барірані, – Для нас честь бути визнаним лідером у сфері цифрових інженерних послуг від престижної промислової групи ISG. Ці визнання підтверджують наполегливу роботу наших команд і непохитну прихильність до надання інноваційних рішень».



Визнання лідерства компанії на європейському та американському ринках надасть українським інженерам нові можливості та розширить співпрацю з іноземними клієнтами.



«У розвиток компанії контриб’ютять зокрема й українські інженери. Українська локація компанії GlobalLogic є стратегічно важливою та однією з найбільших у Європі. Саме українські IT-спеціалісти продовжують робити внесок у розвиток світового IT, – заявив старший віцепрезидент в GlobalLogic Андрій Яворський. — Так, зокрема, велика частина проєктів у медичний індустрії створюються саме українськими інженерами компанії GlobalLogic. Цими розробками користується понад 22 мільйони людей у всьому світі».



Визнання відповідає основним компетенціям і стратегіям фірми, які допомагають клієнтам розробляти та створювати інноваційні цифрові продукти та досвід.