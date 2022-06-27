Как выбрать хороший недорогой смартфон

27 июня 2022, 15:05

Разве современные смартфоны не превосходны? Это все равно что иметь в кармане мини-компьютер по сравнению с громоздкими телефонами прошлого. Технологии в целом с каждым годом совершенствуются и, что особенно важно, становятся намного дешевле.

Вам больше не нужно отдавать огромные суммы наличными для ежегодного обновления. Отведите взгляд от дорогих флагманских смартфонов, и вы найдете массу потрясающих бюджетных смартфонов.

Да, заслуживающие внимания флагманы, такие как Samsung Galaxy S22 Ultra и iPhone 13 Pro Max, прекрасны, но вам больше не нужно тратить большие деньги на превосходный недорогой смартфон.

Выбрать идеальный бюджетный телефон непросто, и при покупке необходимо учитывать множество факторов. Есть основные критерии, на которые вам следует обратить внимание:

операционная система,

дисплей,

процессор,

батарея,

память.

С бюджетными телефонами выбор мобильных операционных систем невелик. За одним исключением, каждый бюджетный смартфон работает под управлением ОС Google Android. Однако будьте уверены: Android прост в использовании, независимо от того, являетесь ли вы новичком или ветераном мобильной связи. Просто проверьте, какая версия Android работает на телефоне, поскольку более старые версии могут больше не поддерживаться регулярными обновлениями безопасности и не иметь основных функций.

Если вам больше нравится iOS, у вас есть только один выбор. iPhone 8 от Apple, возможно, уже не нов, но он все еще продается и остается отличным бюджетным устройством Apple. Вообще говоря, iOS предлагает гораздо более оптимизированный опыт: приложения появляются первыми на витрине магазина Apple, но ей не хватает настраиваемости Android.

В то время как флагманские телефоны оснащены лучшими, самыми большими экранами с самым высоким разрешением, вы все равно можете найти бюджетные смартфоны с высококачественными дисплеями. Дешевые телефоны обычно имеют минимальное разрешение экрана 1280 x 720, но некоторые более дорогие альтернативы предлагают дисплеи с разрешением Full HD (1920 x 1080) для более четкого просмотра.

Почти все бюджетные смартфоны используют технологию LCD, что более чем достаточно. Тем не менее, мы начинаем видеть, что дисплеи AMOLED появляются и в нижней части шкалы, которые обеспечивают еще более качественные цвета и более глубокий черный цвет.

Бюджетные телефоны не оснащены топовыми начинками. Но это не значит, что их производительность плохая — далеко не так, поскольку мы начинаем видеть чипы с достаточно высокой тактовой частотой, которые появляются в телефонах в нижней части спектра. Чтобы получить представление о том, чего ожидать от производительности телефона, посмотрите на тактовую частоту чипа (измеряется в ГГц) и объем оперативной памяти внутри. Надо, чтобы было больше 4 ГБ.

Срок службы батареи имеет решающее значение, и выносливость каждого телефона различна. При рассмотрении вашего следующего бюджетного телефона следите за емкостью аккумулятора телефона (в мАч) — чем выше число, тем дольше вы можете ожидать, что батарея будет работать без подзарядки.

Вам понадобится как минимум 32 ГБ встроенной памяти, и обратите внимание на телефоны со слотом для карт памяти microSD, так как вы можете дешево добавить больше места, когда ваша внутренняя память в конечном итоге заполнится.