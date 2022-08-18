18 августа 2022, 13:45

Telegram — найпопулярніше в Україні джерело отримання інформації серед соцмереж

Telegram — найпопулярніше в Україні джерело отримання інформації серед соцмереж (39%), про це свідчить дослідження КМІС.



На другому місті йде Facebook — 26%, на третьому Youtube — 24%, далі Viber — 20% та Instagram — 7%.



Крім того, соціальні мережі як джерело інформації переважають за популярністю телебачення — 59% і 39% відповідно

