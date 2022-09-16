Укрпошта за серпень виплатила 90,6% пенсій

16 сентября 2022, 12:15

В серпні Укрпошта виплатила 9,4 млрд грн пенсійних виплат для 2,5 млн пенсіонерів.

Виплати проводилися в усіх областях крім тимчасово окупованих Херсонської, Луганської та АР Крим.

Загалом по більшості областей Укрпошта вийшла на довоєнні рівні. Так у Вінницькій, Волинській, Житомирській, Закарпатській, Кіровоградській, Львівській, Полтавській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій областях показник виплат пенсій сягає 98-100%. В Миколаєві вже другий місяць поспіль Укрпошті вдається виплатити 85% пенсій.



Пенсійних виплат на 18 млн грн Укрпошта за серпень виплатила переказами для українців, які тимчасово змінили місце проживання в межах України. Найбільша кількість таких виплат зафіксована в Харківській, Миколаївській, Житомирській, Донецькій областях та місті Києві.