Как быстро зарядить свой iPhone 14

27 сентября 2022, 11:35

Ваш iPhone 14 или iPhone 14 Pro заряжается медленнее, чем ваш старый телефон? Лучший способ быстрой зарядки — с помощью кабеля Lightning-USB-C и зарядного устройства на 30 Вт от Apple или более дешевого стороннего варианта.

Начиная с iPhone 12, Apple вообще больше не включает в комплект поставки адаптер питания. Более ранние модели iPhone поставлялись с 5-ваттным зарядным устройством. Однако в то же время емкость внутренней батареи iPhone резко возросла за последние пять лет. Таким образом, если вы используете старое зарядное устройство с меньшей мощностью, вы обнаружите, что скорость зарядки на новом iPhone, таком как iPhone 14 или iPhone 14 Pro, значительно ниже, чем на вашем старом телефоне.

Обратите внимание, что Apple включает кабель Lightning — USB-C в коробку с вашим iPhone 14 - y.ua/iphone/iphone-14/c10079-f=144:78092/.

Использование этого или аналогичного кабеля с зарядным устройством USB-C на 30 Вт — это самый быстрый способ подзарядить телефон.

С 30-ваттным зарядным устройством вы сможете перейти от 0% до 50% заряда примерно за полчаса. Переход от 0% до 100% займет около двух часов. Это сопоставимо с примерно тремя часами при использовании зарядного устройства на 20 Вт или примерно четырьмя часами при использовании более старого адаптера питания Apple USB на 5 Вт.

Очевидно, что если вы заряжаетесь на ночь, эта разница в скорости может не иметь для вас значения. Но если вам нужна максимально быстрая зарядка, обновите старое зарядное устройство USB до зарядного устройства USB-C мощностью около 30 Вт.

Новейший вариант зарядки Apple в продаже — настенное зарядное устройство с двумя портами USB-C мощностью 35 Вт. Если вы используете только один из портов, вы сможете использовать полную скорость зарядки 35 Вт и быстро заряжать свой iPhone. Если вы попытаетесь одновременно заряжать два iPhone, используя оба порта, то каждый телефон получит около 17 Вт мощности и, естественно, будет заряжаться дольше.

Сторонние производители предлагают конкурентоспособные варианты двойной зарядки с еще более высокими скоростями. Такие продукты, как правило, представляют собой лучшее соотношение цены и качества, чем двойное зарядное устройство от Apple.

Если у вас есть MacBook, который использует зарядку USB-C, вы можете использовать тот же зарядный блок со своим iPhone. Мощность вашего зарядного блока MacBook может составлять 30 Вт, 67 Вт, 97 Вт или более. Тем не менее, ваш iPhone будет максимально работать при скорости зарядки 30 Вт, поэтому использование зарядного устройства с более высоким номиналом не заставит ваш телефон заряжаться быстрее.

Проводная зарядка мощностью 30 Вт всегда быстрее, чем беспроводная зарядка вашего iPhone. Используя зарядную панель Qi или аналогичный аксессуар, вы можете заряжать свой iPhone по беспроводной сети мощностью около 7,5 Вт.

С помощью зарядного устройства Apple MagSafe вы можете надежно прикрепить зарядную шайбу к задней панели iPhone с помощью магнитного соединения и обеспечить более быструю беспроводную зарядку до 15 Вт. Тем не менее, это все еще значительно медленнее, чем варианты проводной зарядки.