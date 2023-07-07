Подбираем хороший кабель для зарядки мобильного телефона

7 июля 2023, 18:15

Большая вовлеченность беспроводных гаджетов, где есть аккумулятор, в нашу жизнь, вынуждает продумывать, как и где такие девайсы будут заряжаться. Нужно решить два вопроса – доступ к сети и совместимость кабеля для зарядки под текущие условия. Первый вопрос решаетсябыстро, так как всегда или бытовая сеть, или компьютер, ноутбук, автомобиль, также можно носить с собой павербанк. Второй вопрос заключается в выборе шнура. Здесь есть много нюансов, начиная от разъема, заканчивая материалом оплетки и длинной. В этих характеристиках легко затеряться, если до этого покупки подобных кабелей не было. Уместно искать такие аксессуары в магазине NCASE, где есть кабели для телефонов для всех наиболее популярных марок.

Перед выбором материала кабеля, необходимо уточнить, какой разъем используется в телефоне. Владельцы Android-гаджетов старых лет выпуска заряжают устройство через microUSB, более новые - USB Type-C. Владельцы iPhone подбирают себе кабели Lightning. Если остаются сомнения, можно просто прийти со старым кабелем в магазин или со своим смартфоном. Проконсультировать на этот счет способны менеджеры магазина.

Материал оплетки имеет значение потому, что провод постоянно придется подключать, протягивать, скручивать, соответственно, низкокачественные аксессуары рискуют довольно быстро перетереться. Даже при правильной эксплуатации шнур, лучше выбрать наиболее износостойкий вариант материала оплетки. Производители предлагают следующие варианты:

1. Доступный пластик плохо переносит перепад температур, а также постоянный контакт с другими предметами. Поэтому если часто носить кабель из пластика в набитой сумке или рюкзаке, то долго он не выдержит.2. Силиконовые покрытия отличаются способностью не терять свой вид на протяжении года и более, а сам материал немного растягивается.3. Кабель с тканевой оплеткой долговечен, но считается марким и сильное загрязнение сложно отмывается. Оплетка из ткани рискует распуститься при активной эксплуатации.4. Вариант из металла наиболее предпочтительный, если хочется долговечное покрытие. Но это дорогие аксессуары.

Есть также разница в том, плоский это кабель или витой. Плоские варианты удобно выбирать тогда, когда он используется в домашних условиях, но там есть нюансы по поводу мощности пропускного тока – от него зависит время зарядки смартфона. Для машины в приоритете витые кабеля, которые не боятся изгибов.

Длина выбирается в зависимости от того, при каком сценарии проходит зарядка и в какой доступности находится розетка. При обычных условиях использования достаточно иметь 1 метр, если нужно тянуться до розетки, то минимум два. Если розетка находится достаточно далеко, а телефоном во время зарядки хочется пользоваться, то желательно искать в продаже трехметровые шнуры.

Если нет никакого желания постоянно обновлять свои кабели для зарядки смартфона и других девайсов, нужно изучать качество сборки. Если покупаются сертифицированные аксессуары известных брендов, то там отмечается ровная поверхности. Ничего нигде не торчит, а в месте контакта кабеля и штекера есть прочная заглушка, которая не гнется. При соединении смартфона и зарядного устройства, штекер должен стоять плотно, не двигаться, не выпадать при малейшем контакте.

Существующие протоколы быстрой зарядки

Современные смартфоны обладают опциями ускоренного заряжания аккумуляторной батареи, но подобные протоколы реализуются только тогда, когда сам кабель его поддерживает. Проблема в том, что есть несколько разных стандартов, несовместимых с собой, поэтому если будет куплен аксессуар без предварительного сбора информации, то телефон начнет заряжаться в обычном режиме. Сейчас даже относительно доступные по стоимости мобильные телефоны могут заряжаться быстро, поэтому пользователю есть смысл потрудиться, и найти подходящий аксессуар, если родной шнур поврежден или утерян.

Владельцам смартфонов iPhone нужно искать маркировку Power Delivery, то же самое относится к телефонам, где есть чип Qualcomm. Популярные мобильные телефоны марки Самсунг быстро заряжаются на основе протокола Quick Charge 2.

Клиенты доверяют торговым маркам с именем, и в продаже чаще всего встречаются аксессуары к мобильным телефонам Hoco, Proove, WAVE, TOTU, Defense, Acefast, Blade, Choetech. Украинцы преимущественно покупают кабели Hoco, Proove, Acefast,Baseus. В страну такую продукцию привозит по выгодным ценам магазин NCASE, купить кабели для телефонов оптом по самым лучшим ценам можно именно на этом сайте. В каталоге каждый клиент, в независимости от модели его смартфона, подберет себе аксессуар на замену, учитывая нужный тип разъема, материал оплетки, длину и другие ключевые характеристики.