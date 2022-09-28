28 сентября 2022, 13:15

lifecell нараховує пакети послуг абонентам на звільнених територіях України

Після звільнення ЗСУ  міст та сіл Запорізької, Харківської, Миколаївської, Херсонської, Донецької, Луганської областей lifecell надає пакети послуг абонентам, які постраждали від російської окупації.

Пакет послуг діє протягом 30 днів і містить 500 хвилин для дзвінків на всі номери в Україні та 10 ГБ мобільного інтернету.

lifecell розуміє, наскільки важливий зв'язок для людей під час війни. Щоб підтримати своїх абонентів у звільнених містах та селах Запорізької, Харківської, Миколаївської, Херсонської, Донецької і Луганської областей, оператор максимально швидко відновлює мобільний зв’язок і запускає акцію «Ми вільні».

У рамках акції абоненти з постраждалих територій, які не змогли евакуюватися і залишались в окупації, зможуть за 1 копійку отримати пакет послуг із 10 ГБ мобільного інтернету та 500 хвилинами для дзвінків на всі номери в Україні. Скористатися пакетом послуг можна буде вродовж 30 днів після нарахування.

Оператор інформуватиме про надання пакету послуг з особливими умовами нарахування в SMS-повідомленні. Детальніше з умовами акції можна ознайомитися на сайті оператора за посиланням.

Після звільнення частини територій на Харківщині роботу обладнання lifecell уже відновлено в Балаклії, Шевченковому, Вовчанську, Ізюмі, Липцях і Циркунах. Завдяки цьому зв'язок з'явився і в цих населених пунктах, і в навколишніх селах Вербівка, Вовчанські Хутори, Гатище, Лиман, Огірцеве, Симинівка, Синельникове, Тихе й Цегельне. В інших населених пунктах області триває ремонт інфраструктури оператора. Загалом за час окупації області російськими військами знищено і пошкоджено понад 110 базових станцій, які забезпечували зв'язок lifecell.


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