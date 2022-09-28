lifecell нараховує пакети послуг абонентам на звільнених територіях України

28 сентября 2022, 13:15

Після звільнення ЗСУ міст та сіл Запорізької, Харківської, Миколаївської, Херсонської, Донецької, Луганської областей lifecell надає пакети послуг абонентам, які постраждали від російської окупації.

Пакет послуг діє протягом 30 днів і містить 500 хвилин для дзвінків на всі номери в Україні та 10 ГБ мобільного інтернету.



lifecell розуміє, наскільки важливий зв'язок для людей під час війни. Щоб підтримати своїх абонентів у звільнених містах та селах Запорізької, Харківської, Миколаївської, Херсонської, Донецької і Луганської областей, оператор максимально швидко відновлює мобільний зв’язок і запускає акцію «Ми вільні».



У рамках акції абоненти з постраждалих територій, які не змогли евакуюватися і залишались в окупації, зможуть за 1 копійку отримати пакет послуг із 10 ГБ мобільного інтернету та 500 хвилинами для дзвінків на всі номери в Україні. Скористатися пакетом послуг можна буде вродовж 30 днів після нарахування.



Оператор інформуватиме про надання пакету послуг з особливими умовами нарахування в SMS-повідомленні. Детальніше з умовами акції можна ознайомитися на сайті оператора за посиланням.



Після звільнення частини територій на Харківщині роботу обладнання lifecell уже відновлено в Балаклії, Шевченковому, Вовчанську, Ізюмі, Липцях і Циркунах. Завдяки цьому зв'язок з'явився і в цих населених пунктах, і в навколишніх селах Вербівка, Вовчанські Хутори, Гатище, Лиман, Огірцеве, Симинівка, Синельникове, Тихе й Цегельне. В інших населених пунктах області триває ремонт інфраструктури оператора. Загалом за час окупації області російськими військами знищено і пошкоджено понад 110 базових станцій, які забезпечували зв'язок lifecell.

