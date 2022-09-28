Uber відновлює роботу в Харкові та надає місту 5 000 безоплатних поїздок

Сьогодні Uber оголосив про відновлення роботи сервісу в Харкові з метою підтримати відновлення міста та допомогти забезпечити його мешканців необхідними транспортними послугами.
Щоб пришвидшити відновлення Харкова та підтримати місцеву громаду, Uber пропонує знижку 50% на всі поїздки протягом першого місяця. Крім цього, компанія не братиме комісію за обслуговування, тож 100% вартості поїздок надходитиме місцевим водіям.
Також Uber надає місту 5 000 промокодів на безоплатні поїздки для працівників підприємств критичної інфраструктури. Ці поїздки розподілять для підтримки роботи працівників критичної інфраструктури, державних установ, волонтерів та неурядових організацій.
«Ми віримо, що нещодавні досягнення у Харківській області стимулюватимуть все більше бізнесів і громадян повертатися у місто, щоб відновити його життя та економіку якомога швидше. Ми раді бути частиною цього процесу, відновлюючи роботу Uber у Харкові, оскільки це сильний позитивний сигнал для бізнес-спільноти допомагати у відбудові України», – коментує Марчін Мочирог, регіональний генеральний менеджер Uber у Центральній та Східній Європі.
Наразі Uber продовжує працювати у 18 містах України, таких як Київ, Львів, Одеса, Вінниця, Дніпро, Біла Церква, Тернопіль, Івано-Франківськ, Житомир, Чернівці, Хмельницький, Луцьк, Рівне, Кременчук, Черкаси, Кропивницький, Ужгород та Харків.
Протягом останніх семи місяців Uber невтомно працює над наданням підтримки в Україні.
Компанія допомагає з безоплатними поїздками для переселенців, медичних працівників, донорів крові, органів місцевої влади та громадських організацій по всій Україні. У Львові Uber також запустив сервіс Uber Connect & Van зі спеціальним промокодом, що дозволяє пожертвувати необхідні речі для внутрішньо переміщених осіб.
У співпраці зі Всесвітньою продовольчою програмою ООН Uber допомагає доставляти екстрену гуманітарну допомогу населенню, яке цього потребує.
Спільно з благодійною організацією Нова Україна Uber долучився до ініціативи Liki24, яка дозволяє людям, які не можуть купити ліки за повну вартість, отримати 50% компенсації за придбані ліки. У рамках цієї ініціативи Uber надав промокоди для безоплатної доставки замовлень через сервіс Uber Connect.
У межах Uber Restore компанія допомагає командам реставраторів Національного науково-дослідного реставраційного центру Міністерства культури та інформаційної політики України безоплатно діставатися місць по всій Україні для дослідження, реставрації та збереження творів мистецтва та інших артефактів, важливих для захисту ідентичності та культурної спадщини України.
Uber також залучив свою глобальну платформу, щоб зібрати додаткові 5 мільйонів доларів США з пожертв користувачів і власних коштів компанії на гуманітарну допомогу Україні. У Європі кожен може пожертвувати гроші на підтримку України, використовуючи опцію Uber4Ukraine у застосунку.
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