Госбанки Турции вслед за частными отказались от использования российской платежной системы "Мир" — NTV.
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Meta удалила более 1000 фальшивых пророссийских аккаунтов 0.00
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Госбанки Турции отказались принимать "Мир" 0.00