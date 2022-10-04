Нова пошта Глобал на 25% знизила тариф на доставку товарів із магазинів Франції

4 октября 2022, 14:15

Відтепер українці через сервіс НП Шопінг можуть купувати будь-які товари в інтернет-магазинах Франції та замовляти доставку в Україну за зниженими цінами.

Акційний тариф -25% на доставку діятиме до кінця року та залежить від ваги відправлення:



- посилки до 0,5 кг - 3,75 дол. замість 5 дол.



- посилки до 1 кг - 6,75 дол. замість 9 дол.



- посилки до 2 кг - 7,88 дол. замість 10,5 дол.



Розрахувати повну вартість можна самостійно через онлайн-калькулятор на сайті NP Shopping.



Найчастіше у французьких онлайн-магазинах українці замовляють одяг, взуття, дитячі товари та косметику. Найпопулярнішими магазинами є Bonprix, La Redoute, Vinted, Amazon та Farfetch. Серед мас-маркету також українці купують на сайтах Sisley, Etam, Naf Naf, Kookai, Biotherm, Vichy, Avene. Термін доставки – від 8-ми робочих днів.



Як оформити доставку замовлень із магазинів Франції за новими цінами:



- зареєструватися у сервісі НП Шопінг. В особистому кабінеті ви отримаєте адресу для шопінгу;



- обрати інтернет-магазин, замовити товар онлайн, а у графі доставка вказати отриману адресу через сервіс НП Шопінг;



- після замовлення в особистому кабінеті НП Шопінг зареєструвати трекінг-номер, який ви отримали в інтернет-магазині;



- обрати доставку у відділення, поштомат або кур‘єром Нової пошти.