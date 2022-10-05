Київстар не тарифікує мобільний інтернет в додатку Укрзалізниці

5 октября 2022, 12:45

Абоненти Київстар можуть купувати квитки в мобільному додатку «Укрзалізниці» без сплати за мегабайти.

Така можливість з`явилась завдяки співпраці національного телеком оператора і національного перевізника.



Нагадаємо, що вже зараз завдяки мобільному додатку Укрзалізниці абоненти можуть:

• знайти необхідні рейси, сортувати їх в пошуку за різними критеріями;

• придбати квитки без комісій та переплат на всі поїзди далекого сполучення по Україні або повернути їх;

• отримувати сповіщення про рейс та колію прибуття й відправлення;

• оплатити квитки карткою або за допомогою картки Apple Pay, Google Pay одразу в додатку.

З часом у додатку з’явиться ще більше можливостей для клієнтів національного залізничного перевізника. Завантажити додаток можна за посиланнями із App Store та Google Play.

Безкоштовна тарифікація інтернету для ряду мобільних додатків - частина комплексу заходів Київстар, щоб зробити соціально важливі сервіси та послуги онлайн ще доступнішими. Так, Київстар не тарифікує мегабайти в рамках сервісів «Держава в смартфоні»: Дія, Helsi.me, сайт МОЗ України.

Мобільний оператор і надалі буде розширювати перелік додатків та сайтів, якими можна користуватися без списання мегабайтів із рахунків абонентів.