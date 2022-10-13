13 октября 2022, 11:45

Канада оголосила про пакет допомоги Україні на $47 млн.

Насамперед пакет включатиме:



— 500 тисяч одиниць зимового військового одягу;

— артилерійські снаряди на суму 15,2 мільйона доларів;

— забезпечення супутникового зв’язку на суму 2 мільйона доларів.

