За вересень Укрпошта виплатила 12,4 млн гривень українцям, які евакуювалися

13 октября 2022, 17:15

У вересні Укрпошта виплатила грошову допомогу від держави у розмірі 12,4 млн грн для 5,2 тис українців, які евакуювалися з районів проведення бойових дій.

У вересні виплати здійснювалися на центральних залізничних вокзалах Львова, Дніпра, а також привокзальних відділеннях Хмельницького. Також виплати проводилися в Кропивницькому. Найбільшу кількість виплат – 7 млн грн для майже 3 тис людей – було проведено для українців, які евакуювалися до Львова. Ще понад 3 млн грн було виплачено переселенцям, які зупинилися в Дніпрі.

Нагадаємо, починаючи з травня працівники Укрпошти щоденно проводять грошові виплати пасажирам евакуаційних потягів безпосередньо на вокзалах. Це спільний проєкт Офісу Президента, Міністерства цифрової трансформації, Міністерства соціальної політики, Міністерства інфраструктури, Укрпошти та Укрзалізниці. Загалом з початку запуску програми Укрпошта видала майже 60 млн грн допомоги від держави для понад 25 тис внутрішніх переселенців.