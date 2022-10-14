GlobalLogic відновлює free курси з розробки для початківців

14 октября 2022, 10:15

Міжнародна ІТ-компанія GlobalLogic запускає GL BaseCamp — курси з розробки та тестування.

Курси розраховані на початківців, які вже мають базові знання та хочуть закріпити їх практикою за підтримки інженерів компанії. Після завершення навчання кращі студенти зможуть долучитися до проєктів компанії на позиції trainee (стажерів).

GL BaseCamp від GlobalLogic Education — це free курси для IT-початківців. Найближчим часом запускаються курси за трьома популярними напрямками: .NET, C/Embedded, Linux Kernel. Теоретичні заняття та практика допоможуть студентам IT-спеціальностей закріпити вже наявні навички та розпочати створення власних кейсів.

«Ми допомагаємо молодим спеціалістам отримати практичні знання, які допоможуть їм надалі розвиватися в IT-індустрії. Курси проводять інженери-тренери та викладачі закладів вищої освіти, – розповідає керівник університетської програми GlobalLogic в Україні, кандидат технічних наук, доцент Євген Сакало. – Курси GL BaseCamp — це ще один внесок ініціативи GlobalLogic Education в розвиток освіти та науки в Україні».

Результати цьогорічної вступної кампанії показують, що попит на IT-спеціальності зріс у 5-6 разів відносно минулого року. А за останні три роки кількість IT-спеціалістів в Україні збільшилась на 50%.

Попри повномасштабне вторгнення росії в Україну, сфера ІТ розвивається та надає можливості для початківців. Наразі компанії, зокрема GlobalLogic, мають пропозиції для стажерів, які тільки розпочинають свій професійний шлях.

Практичні курси від провідних експертів IT-галузі допоможуть початківцям краще підготуватися до майбутніх комерційних проєктів.

Щоб долучитись до курсу за обраним напрямом, необхідно пройти вступне тестування й інтерв’ю з технічним експертом та рекрутером. Детальніше про курси можна дізнатися на сторінці GL BaseCamp.

● Дедлайн реєстрації: 25 жовтня

● Старт навчання: листопад

● Тривалість: 3-4 місяці

● Формат проведення: Online

● Для кого: початківці у сфері ІТ, що мають базові знання за технічним напрямом курсу.



З 2019 року компанія GlobalLogic інвестувала понад $6 млн в професійний розвиток фахівців. Значна частина цих вкладень припадає на інженерні таланти саме в Україні.