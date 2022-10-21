21 октября 2022, 13:15

Престижна міжнародна премія Parcel and Postal Technology International Awards 2022 оголосила список кращих компаній галузі.

Укрпошту обрали «Провайдером року», відзначивши героїчні досягнення національної пошти під час активних воєнних дій.



Переможців цьогорічної премії Parcel and Postal Technology International Awards оголосили 18 жовтня під час вечірньої церемонії нагородження в прямому ефірі на виставці Parcel+Post Expo у Франкфурті-на-Майні, Німеччина.



Безперебійну злагоджену роботу Укрпошти в умовах військового стану та реальної війни високо оцінила міжнародна поштова спільнота. В такий спосіб відзначили мужність українських поштовиків, які в умовах реальної війни виконують свою роботу і показують високі показники. Так, на момент вибору переможців Укрпошта доставила 2,7 тис тонн експортних відправлень від понад 30 тис експортерів, 16,3 млн посилок по Україні та 40 млн листів, обробила близько 23,5 млн операцій з виплат пенсій та грошових переказів.



Понад 900 відділень поштового зв’язку Укрпошти було пошкоджено внаслідок бойових дій. Та попри це Укрпошта продовжила реформувати поштові послуги і продовжила запуск пересувних відділень навіть на Харківщині та Дніпропетровщині які знаходяться безпосередньо на лінії розмежування та потерпають від обстрілів росіян. Загалом по країні вже їздить на маршрутах понад 1700 пересувних відділень. Вони надають повний спектр поштових послуг, як і стаціонарні відділення: доставку та видачу пенсій і соціальних допомог, видачу грошових переказів, прийом комунальних платежів, продаж товарів першої необхідності, доставку посилок та періодики.



«2022 рік приніс багато викликів, та ми постійно працюємо над поліпшенням якості обслуговування, вдосконалюємо та розширюємо лінійку продуктів, дбаємо про наших клієнтів. Робота пересувних відділень особливо актуальна. У тих населених пунктах, де йдуть активні бойові дії, роль мобільних відділень надважлива, адже на автомобілях наші працівники доставляють пенсії, соцдопомогу, продукти першої необхідності. Визнання Укрпошти професійною світовою спільною свідчить про високий рівень наших послуг та високу відповідальність перед клієнтами і партнерами. А ще – це черговий прояв підтримки України світом і на поштовому фронті. Такі результати стимулюють і надихають на нові звершення», – прокоментував генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.



Укрпошта надавала послуги поштового зв’язку та базові фінансові послуги з моменту повномасштабного вторгнення росії, а всього за тиждень відновила експорт за всіма напрямками, незважаючи на призупинення авіасполучення України зі світом.



В категорії «Провайдер року» також номінувалися DHL Group – німецька міжнародна компанія експрес-доставки вантажів і документів, Pos Malaysia – служба поштової доставки в Малайзії, Cainiao Smart Logistics Network Limited – китайська логістична компанія, яка входить до структури підприємства Alibaba Group; PostLocal – спеціальний маркетплейс, що поєднує МСБ з логістичними партнерами.