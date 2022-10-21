Особенности и преимущества видеокарт RTX 3080 Ti

21 октября 2022, 12:55

Совсем недавно от Nvidia появился новая линейка графических процессоров RXT 30 Ti. Несмотря на то, что компания занимается производством видеокарт самых разных сегментов – как доступного, среднего, так и премиального, именно эти модели являются отличным дополнением именно к мощным ПК. Эти графические процессоры отличаются высокими показателями производительности, благодаря чему она легко обеспечивает все требования при играх в формате 4К.

RXT 3080 Ti – название этих видеокарт говорит само за себя. А именно приставка Ti, которая используется только для маркировки графических процессоров с наилучшей производительностью.

Конечно, модель RXT 3080 Ti уступает во многих параметрах новинке от производителя – GeForce RTX 3090. Однако, если провести детальный анализ, но можно отметить, что разница не очень большая. Более того, можно смело сказать, что именно RXT 3080 Ti уверенно займет место среди лидеров при комплектации игровых компьютеров.

При рассмотрении внешних параметров стоит отметить следующие особенности RXT 3080 Ti:

В комплект поставки входит 8-контактный адаптер питания.

Дизайн карты является традиционным. В ней можно увидеть традиционную V-образную выемку, которые многие знают по предыдущим моделям графических чипов производителя. Данный фактор стоит учитывать при приобретении видеокарты.

Графический процессор имеет разъем питания от производителя с 12 контактами.

Кулер в модели RXT 3080 Ti сохранили тот же, что и использовали в модели RXT 3080.

Также стоит отметить, что первые модели, которые появились под маркировкой RXT 3080 Ti имеют несколько другие параметры. Более новые графические процессоры отличаются усовершенствованными характеристиками, а именно:

• Количество ядер CUDA составляет 10240. Это один из важнейших параметров. В более новой модели их всего на 256 больше, что говорит о незначительном отрыве в сравнении по показателям производительности. В большинстве случаев именно по количеству ядер CUDA делают оценку мощности, а также по показателю тактовой частоты.

• Тензорные ядра – 320. Они необходимы при работе при действиях с пониженной точностью. Хотя, если брать во внимание особенности работы за компьютером геймеров, то тензорные ядра будут полезны только при использовании технологии Nvidia DLSS, которая дает возможность повысить производительность.

• Ядра RT – 80. Это обеспечивает наиболее действенное ускорение трассировки лучей.

• Память – 12 ГБ.

• Количество потоковых мультипроцессоров – 80 SM.

• Частота разгона графического процессора – 1665 Мгц.

• Максимальная пропускная способность составляет 912 Гб/с.

Если сравнивать эту модель с RXT 3090, то стоит отметить, что новинка имеет незначительные увеличения по характеристикам. В сумме это обеспечивает ей ускорение на несколько процентов, но не более.

Стоит отметить, что наиболее существенным отличием RXT 3080 Ti от модели 3090 является то, что последняя создавалась не для геймеров, а для работы с ресурсными приложениями, у которых большие требования к графике. RXT 3080 Ti же является видеокартой в первую очередь для геймеров, в том числе для игр в режиме 4К.

В целом, стоит отметить, что данная модель RXT 3080 Ti является одной из самых мощных и востребованных при комплектации игрового ПК. Она без труда удерживает лидерские позиции по производительности. Любители игр могут смело выставлять максимальные настройки практически в любых приложениях и наслаждаться невероятными эффектами, отсутствием подтормаживаний, зависаний картинки и других неприятных моментов, с которыми сталкиваются владельцы слабых видеокарт.