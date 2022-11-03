3 ноября 2022, 17:15

Поштовий фронт: 64 відділення Укрпошти працюють на деокупованих територіях

Укрпошта за останні два відновила роботу 64 відділень поштового зв’язку, які спільно з 11 пересувними відділеннями з Харкова та 8 пересувними відділеннями з Краматорська обслуговують понад 280 деокупованих населених пунктів Харківської, Донецької та Херсонської областей.



Найбільше відділень вдалося відновити у Харківській області – 57, які обслуговують 203 населених пункти громад Ізюмського, Куп’янського, Чугуївського та Харківського районів. Крім того, на деокупованих територіях додатково працює 11 мобільних відділень Укрпошти з точкою базування в Харкові. Це саме ті відділення-першопроходці які першими починають роботу на звільнених територіях. Загалом в Харківській області станом на кінець жовтня працює 168 стаціонарне відділення поштового зв’язку та 59 пересувних.



На деокупованих територіях Донеччини поштовий оператор працює 4 відділення та задіяно 8 пересувних з Краматорська, які обслуговують місцеве населення 40 міст та сіл Лиманської та Святогірської ОТГ. В листопаді відновиться робота ще 3 стаціонарних відділень. Загалом в області працює 105 відділень, з яких 21 – пересувні.



В Херсонській області зараз працює 1 стаціонарне та 2 пересувних відділення поштового зв’язку, які обслуговують 38 населених пунктів.



Укрпошта – єдина компанія, яка забезпечує базові фінансові послуги на деокупованих територіях. Компанія також виплачує пенсії тим пенсіонерам, які раніше перейшли на обслуговування до банків. Крім того, компанія займається виплатами пенсій для ВПО: За майже 8 місяців поточного року здійснено 122 тис. переказів на суму 544 млн. грн.

