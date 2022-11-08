Аренда сервера в Киеве — гарантия высокого аптайма

8 ноября 2022, 11:50

Выбор хостинг-провайдера часто определяется не только его текущим техническим уровнем, но и историей бренда. Некоторые хостинг-провайдеры работают со времен, когда количество доменов в Интернете исчислялось сотнями и тысячами. Отсюда - богатый опыт и уверенность пользователей в том, что сайты на серверах этих компаний всегда будут доступны клиентам.

Оффшорные провайдеры представляют больший интерес для крупного бизнеса, который со временем может выйти за пределы одного региона и распространить свои услуги на несколько стран или даже континентов.

Если вы решили открыть собственное представительство в сети, вам необходимо выбрать хостинговую компанию. Это одна из основных задач, которую вам нужно будет решить в первую очередь. Заказывая ту или иную услугу хостинга, вы получаете дисковое пространство на веб-сервере, где будут храниться все файлы и базы данных вашего сайта, и он будет доступен пользователям со всего мира в любое время дня и ночи.

Наиболее распространенные услуги хостинга:

виртуальный хостинг,

виртуальный выделенный сервер (VPS или VDS),

выделенный сервер,

размещение собственного сервера в дата-центре (colocation).

Каждый из этих сервисов имеет свои особенности, преимущества и недостатки, но выбор оптимального варианта зависит от ваших конкретных потребностей. Первый шаг — виртуальный хостинг, мощности VPS хватит владельцам небольших сайтов, а для крупных компаний больше подойдет выделенный сервер.

VPS — это хостинг, сочетающий в себе возможности физического сервера, но по доступной цене. С помощью собственной технологии виртуализации Linux KVM физический сервер делится на несколько виртуальных, которые получают свое определенное количество ресурсов и будут работать независимо друг от друга.

В то же время выделенный сервер — это топовая услуга. Ресурсы и возможности сервера будете контролировать только вы, и вы будете соответствующим образом его администрировать. Отсутствие разделов среды, полный контроль над всем, безопасность, высокое время безотказной работы и выделенная скорость интернета — все это лучшие черты выделенного сервера. Этот вариант хостинга отлично подходит для проектов с высоким трафиком или особыми требованиями к оборудованию.

Зачастую, хостеры в Восточной Европе подходят для украинских компаний лучше, чем крупные хостинги из Европы и США. Это связано с тем, что в небольшой компании техническая поддержка клиентов осуществляется быстрее и более заинтересована в быстром решении вопроса, использует менее устаревшее оборудование.

Кроме того, более мелкие провайдеры с меньшей вероятностью получают меньшее количество DDOS-атак, которые способствуют простою всех серверов в центре обработки данных, тем самым снижая время безотказной работы каждого сервера в отдельности.

Аренда сервера в Киеве — гарантия высокого аптайма, поскольку тратится минимальное время на взаимодействие со службой поддержки.

С этой точки зрения можно посоветовать такую услугу как аренда выделенного сервера, заказать у компании “Дельтахост”.