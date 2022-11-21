Укрпошта доставила в Херсон перші посилки

21 ноября 2022, 12:45

18 листопада з Києва вирушило понад 2 тис посилок до Херсону. Це ті відправлення, які не було можливості доставити адресатам через повномасштабне вторгнення та окупацію міста.

Посилки доставив спеціальний поштовий вагон у складі потягу Київ-Херсон а рамках спільного з Укрзалізницею проекту «Залізна пошта».



Також Укрпошта вже надіслала до Херсону марки воєнного часу, конверти, листівки та періодичні видання – ті, що за передплатою та для роздрібного продажу. Все це, а також продукти і товари першої необхідності, можна придбати у 6 відділеннях Укрпошти в Херсоні, що відновили роботу на цьому тижні:



· 73002, вул.Перекопська, 151;



· 73003, просп.Ушакова, 41;



· 73008, вул.Чорноморська, 64;



· 73020, вул.Лавреньова, 11;



· 73021, вул.Шенгелія, 4;



· 73039, просп.200-річчя Херсону, 43.



Відправляти нові посилки з чи в Херсон можна буде з 21 листопада. Крім того, що українці зможуть надіслати своїм близьким посилки, також буде доступна доставка Укрпоштою замовлень з провідних маркетплейсів та онлайн-магазинів, щоб херсонці могли замовити потрібні речі. Також доставка Укрпоштою наявна у більшості аптечних мереж – достатньо на сайті замовити потрібні ліки і Укрпошта доставить їх до найближчого працюючого відділення.



Загалом Укрпошта надає послуги у 73 населених пунктах Херсонщини.