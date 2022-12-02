Як відправляти та отримувати посилки у відділеннях Укрпошти в умовах блекауту

2 декабря 2022, 16:15

Попри те, що темряви більше, ніж світла, життя не повинне зупинятися.

Ми в Укрпошті розуміємо, наскільки саме зараз важливо отримати чи надіслати посилку, бо там може бути тепла ковдра, яка зігріє, поки комунальники відновлюють теплопостачання. Або придбані на маркетплейсі ліхтарик та павербанк, такі необхідні в умовах тривалого відключення світла. Або подарунок до Дня Святого Миколая, бо ж малеча так чекає на свято.

Саме тому мережа незламності Укрпошти, яка покриває 20+ тис населених пунктів, працюватиме навіть в умовах повного блекауту. Це ті «точки опори» Укрпошти, які дозволять надавати українцям – як фізичним особам так і підприємцям-експортерам – базові поштові та логістичні послуги.



В умовах відсутності світла та інтернет-зв’язку, відділення Укрпошти будуть приймати та видавати відправлення.



Оформити відправлення можна у найближчому працюючому відділенні – оператор вручну заповнить всі дані, потрібні для відправки посилки.



Якщо ж у вас є доступ до інтернету, ви можете самостійно оформити відправлення у мобільному застосунку Укрпошти, та принести посилку у відділення тільки щоб віддати на відправку. Це значно спростить та пришвидшить оформлення. Ми підготували просту і зрозумілу інструкцію, як оформити відправлення онлайн.



