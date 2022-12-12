Украина могла атаковать российские авиабазы модифицированными советскими дронами

12 декабря 2022, 12:15

Журналисты издания ссылаются на анонимный источник в Украине, подтверждающий, что атаки осуществлялись беспилотниками Ту-141 "Стриж".

Главным преимуществом атаки стал эффект неожиданности. Собеседник заверил, что технологии, примененные для модификации Ту-141, были разработаны в Украине, а не предоставлены США или другими западными союзниками.Отмечается, что модификации демонстрируют способность украинской оборонной промышленности к инновациям, в то время как Россия вынуждена покупать иранские беспилотники для ведения воздушной войны.