Допомагайте ЗСУ: про що необхідно повідомляти в чатбот єВорог

Щоб ворожі гелікоптери не літали над українськими містами, повідомляйте в чатбот єВорог про техніку та особовий склад окупантів.
До лав народної розвідки долучилися понад 438 тисяч українців, запустивши чатбот єВорог.
ЗСУ наразі потрібна інформація про:
▪️ Бензовози
▪️ Скупчення техніки
▪️ Переміщення колон техніки
▪️ Транспортування техніки залізницею
▪️ Склади з боєприпасами
▪️ Радіолокаційні станції
▪️ Позиції артилерії
▪️ Польові аеродроми для гвинтокрилів
Побачили щось із цього списку і навіть більше? Одразу повідомляйте в чатбот від Міністерства цифрової трансформації 👉🏻 https://t.me/evorog_bot. Також у бот можна перейти з головного екрана в застосунку Дія.
❗️ Не забувайте видаляти історію листування з чатботом та весь відзнятий матеріал зі смартфона.
Вдячні кожному, особливо тим, хто перебуває в окупованій території, за ваші повідомлення про ворогів у чатбот.