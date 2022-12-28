Допомагайте ЗСУ: про що необхідно повідомляти в чатбот єВорог

28 декабря 2022, 11:45

Щоб ворожі гелікоптери не літали над українськими містами, повідомляйте в чатбот єВорог про техніку та особовий склад окупантів.

До лав народної розвідки долучилися понад 438 тисяч українців, запустивши чатбот єВорог.



ЗСУ наразі потрібна інформація про:

▪️ Бензовози

▪️ Скупчення техніки

▪️ Переміщення колон техніки

▪️ Транспортування техніки залізницею

▪️ Склади з боєприпасами

▪️ Радіолокаційні станції

▪️ Позиції артилерії

▪️ Польові аеродроми для гвинтокрилів



Побачили щось із цього списку і навіть більше? Одразу повідомляйте в чатбот від Міністерства цифрової трансформації 👉🏻 https://t.me/evorog_bot. Також у бот можна перейти з головного екрана в застосунку Дія.



❗️ Не забувайте видаляти історію листування з чатботом та весь відзнятий матеріал зі смартфона.



Вдячні кожному, особливо тим, хто перебуває в окупованій території, за ваші повідомлення про ворогів у чатбот.