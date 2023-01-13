lifecell не тарифікує трафік з новою послугою "TikTok Безліміт"

13 января 2023, 15:13

lifecell запускає нову послугу «TikTok Безліміт» для індивідуальних абонентів передплачених і контрактних тарифних планів.

При замовленні цієї послуги можна необмежено використовувати улюблений застосунок і не хвилюватися за залишок інтернет-трафіку.

Одним з найпопулярніших мобільних застосунків в Україні є сервіс коротких відео та онлайн-трансляцій TikTok. Мобільний оператор lifecell подбав про те, щоб абонентам завжди вистачало мегабайтів на перегляд та завантаження стрімів, лайвів та відеороликів у застосунку з новою послугою «TikTok Безліміт».



Послуга надається на 4 тижні, її вартість складає 50 грн. На період її дії абонентові надається необмежений обсяг інтернет-трафіку для використання сервісу TikTok. Замовити й підключити її може будь-який індивідуальний абонент передоплачених або контрактних тарифних планів.



«TikTok Безліміт» можна також подарувати іншому абоненту lifecell – завдяки послузі «Мобільна турбота». Кошти будуть списані з мобільного рахунку дарувальника, а людина, якій зроблено подарунок, безкоштовно отримає безлімітний обсяг інтернету для перегляду відео на чотири тижні без продовження періоду дії пакета.



Тепер абоненти lifecell можуть дивитися ще більше цікавих відео та завантажувати свої ролики з послугою «TikTok Безліміт» адже: «Інтернету вистачить, щоб передивитись усе!»