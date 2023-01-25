ONYX BOOX Faust 5 и ONYX BOOX Volta 4 – популярные модели на Qualcomm

25 января 2023, 15:15

Компания МакЦентр рада сообщить о пополнении продуктовой линейки двумя новыми ридерами самого популярного 6-дюймового формата.

Это модели ONYX BOOX Faust 5 и ONYX BOOX Volta 4, продолжающие две популярные серии. Ридеры выполнены в разных корпусах, но имеют схожие технические характеристики. Обе модели оборудованы экраном E Ink Carta с подсветкой и сенсорным управлением, имеют встроенные модули Wi-Fi и Bluetooth, базируются на обновленной аппаратной платформе Qualcomm и работают под управлением ОС Android 11.

Оба представленных ридера имеют 6-дюймовый дисплей E Ink Carta с разрешением 758x1024 точек. Встроенная подсветка MOON Light 2 позволяет плавно регулировать цветовую температуру и использует технологию Flicker Free, благодаря отсутствию мерцания значительно снижающую нагрузку на глаза. Функция SNOW Field позволяет уменьшить количество артефактов при обновлении экрана, улучшая при этом качество изображения. Дисплей оборудован емкостным сенсором с поддержкой Multi-touch, обеспечивающим удобство как при чтении, так и при управлении любыми функциями ридера.Модели базируются на современном 4-ядерном процессоре Qualcomm с тактовой частотой 2 ГГц и имеют 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной памяти. Такая аппаратная платформа обеспечивает комфортную скорость работы ридеров в любых режимах: при чтении текстов, просмотре изображений и работе в различных приложениях. Faust 5 и Volta 4 имеют встроенный двухдиапазонный модуль Wi-Fi, работающий на частотах 2,4 ГГц и 5 ГГц и позволяющий не только выходить в Интернет, но и получать файлы с других устройств и работать с различными онлайн-сервисами. Также модели оборудованы Bluetooth, обеспечивающим возможность подключения к ридерам различных внешних устройств, например, беспроводных наушников или колонок.Программное обеспечение обоих ридеров базируется на операционной системе Android 11 и позволяет использовать различные сторонние приложения и сервисы, что существенно расширяет возможности устройств. Модели имеют предустановленый аудиоплеер, позволяющий слушать аудиокниги и музыку. Благодаря функции TTS можно прослушивать содержимое любых текстовых файлов. Встроенные словари позволяют переводить слова непосредственно во время чтения. Кроме того, при подключении к Интернету, можно использовать онлайн-переводчик для перевода фрагмента текста, выбрав его в документе.ONYX BOOX Faust 5 имеет классический корпус с кнопками листания, а ONYX BOOX Volta 4 выполнена в более современном компактном корпусе и легче на 22 грамма. Оба ридера оборудованы разъемом USB Type-C с поддержкой функции OTG, позволяющим подключить такие аксессуары, как клавиатура, мышь, картридер, наушники и многое другое. В комплекте с обеими моделями поставляются защитные обложки, у Volta 4 чехол оборудован боковыми кнопками листания.