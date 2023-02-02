92% магазинів lifecell працюють під час війни

2 февраля 2023, 15:05

Під брендом lifecell наразі працюють 463 магазини у 231 місті України. У західних областях країни абонентів обслуговують 99% магазинів.



Попри повномасштабне вторгнення рф на територію України, lifecell продовжує обслуговувати своїх абонентів в офлайн-точках продажу. Наразі у країні працюють 463 магазини оператора, роботою забезпечені понад 1000 працівників. Для порівняння, влітку 2022 року продовжували роботу лише 419 магазинів, а до початку вторгнення мережа торгівельних точок оператора складала 482 магазини.



У відповідь на підвищений попит абонентів на обслуговування у певних регіонах минулого року відкрились 58 нових магазинів lifecell у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Харківській, Хмельницькій, Чернівецькій, Чернігівській областях. З них 18 торгівельних точок були відкриті в містах, де раніше не було магазинів lifecell.



Внаслідок повномасштабної військової агресії рф було зруйновано 14 магазинів. Дев’ять з них відновили свою роботу. Це, зокрема, п’ять магазинів у Київській області, три у Харківській області й один у Херсоні.



Найбільший попит у покупців минулого року мали роутери, павербанки та портативні джерела енергії.

Зокрема, багато людей у різних куточках України оцінили переваги комплекту з роутера ZTE MF920t та стартового пакета «Домашній інтернет» з 9999 ГБ. Особливість пристрою — у тому, що він може працювати від мережі, від павербанка або від вбудованого акумулятора (до 8 годин).

Через обстріли енергетичної інфраструктури також зріс попит на павербанки підвищеної ємності (20-50 тис. мА/год) та портативні джерела живлення, а саме зарядні станції. Щоб задовільнити попит на ці товари, lifecell імпортував зарядні станції бренду ANVOMI Energy та активно працює над розширенням асортименту цих товарів у мережі.