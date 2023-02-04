Укрпошта видала перший мільйон LED-ламп за програмою ЄС та Уряду

4 февраля 2023, 13:59

Всього за тиждень з початку всеукраїнської програми, метою якої є зменшення навантаження на енергосистему через заміну ламп розжарювання на енергоощадні LED-лампи, українці вже обміняли перший мільйон ламп.

Саме стільки нових енергоощадних ламп було видано у відділеннях Укрпошти з 31 січня по 3 лютого.



Програма стартувала в обласних центрах та великих містах нашої країни, куди були доставлені перші 4 млн ламп. Так, кияни за тиждень обміняли понад 162 тис ламп, харків’яни – понад 80 тис, дніпряни – 88 тис, львів’яни – 69 тис.



«Статистика, яку ми бачимо, - це переважно люди, які прийшли до відділень Укрпошти без попередньої реєстрації. Звичайно, за тиждень бажаючих обміняти лампи зголосилося більше: ті, хто зареєструвався в Дії, тільки з середи почали отримувати підтвердження на обмін, дехто вже встиг прийти у відділення, а дехто отримає лампи на наступному тижні. До речі, районним центрам приготуватися: з наступного тижня обміняти лампи можна буде у відділеннях Укрпошти в усіх містах, а не лише в обласних центрах,» - прокоментував генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.



Наступного тижня ще 6 млн лампочок будуть доступні в містах районного значення. До кінця лютого, завдяки пересувним відділенням Укрпошти, лампи мають надійти й до найменших сіл по всій країні, щоб освітлювати домівку кожного українця. Таким чином, на першому етапі громадяни України вже в найближчі місяць-півтора зможуть обміняти до 20 млн ламп.



Нагадаємо, відтоді, як рф почала обстрілювати об’єкти української енергетичної інфраструктури, Україна відчуває брак генерації та розподілення електроенергії. Задля збереження енергоефективності та забезпечення балансу енергоспоживання в пікові години, урядом була розроблена програма обміну ламп розжарювання на світлодіодні LED лампи.