8 февраля 2023, 12:15

Нова пошта відкрила відділення із коворкінгом у Києві

Нова пошта тестує новий формат відділень у Києві. Це поєднання вантажного відділення із невеликим коворкінгом для роботи.



Тепер клієнти зможуть не тільки відправляти і отримувати вантажі до 1100 кг, а й комфортно попрацювати, навіть коли немає світла. Робоча зона коворкінгу розрахована на 8 робочих місць. Компанія планує масштабувати цей проєкт і запустити такі коворкінги й по іншим містам.



Відділення та коворкінг обладнані генераторами та безперебійним інтернет-зв’язком, тому може працювати без електроенергії тривалий час. Для усіх відвідувачів доступний безкоштовний Wi-Fi, кавомашина та встановлено зарядні станції, які дозволяють підзаряджати одночасно декілька електронних пристроїв. Окрім робочих місць, у приміщенні встановлено м’які меблі та дитячий куточок.



Відділення-коворкінг № 2 знаходиться у Києві, вул. Богатирська, 11 та працює щодня. У будні з 08:00 до 21:00, а у вихідні дні - з 09:00 до 18:00.

