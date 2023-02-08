Київстар та компанії партнери допомогли 450 тисячам українців заощадити кошти

8 февраля 2023, 12:45

Лише у 2022 році Київстар разом із партнерами запустив 15 ініціатив із акційними пропозиціями або бонусами.

Завдяки їм 450 тисяч абонентів національного мобільного оператора заощадили кошти на покупках товарів і послуг від відомих брендів, як Finance.ua, Rozetka.ua, Glovo, PROSTOR, WOG, та навіть всесвітньо відомими, як TOUS та інші.

В даних проєктах взяли участь компанії лідери ринку в різноманітних сферах: доставка, АЗК, онлайн страхування, медицина, книги, краса і багато інших. Проте, найпопулярнішими акційними пропозиціями серед наших абонентів були такі категорії:

• Онлайн страхування: >90 000 абонентів;

• Знижки або бонуси на АЗК : >72 000 абонентів;

• Доставка: >30 000 абонентів.

Завдяки злагодженій співпраці партнери Київстар можуть розміщувати свої акційні пропозиції для абонентів найбільшого мобільного оператора у додатку для самообслуговування Мій Київстар, яким користуються мільйони українців щомісяця. Саме в додатку абоненти мають змогу дізнатись про початок акції.

Завантаживши додаток Мій Київстар — можна не лише отримувати вигідні пропозиції від партнерів та бонуси від Київстару, а й повноцінно керувати власним номером та послугами за ним, змінити тариф або, навіть форму обслуговування.

Акційні пропозиції інших компаній для абонентів Київстар є лише одним із прикладів співпраці мобільного оператора з бізнесом. Окрім цього, щоб забезпечити українців зв'язком під час відключення світла Київстар пропонує українському бізнесу об’єднатись. Наприклад, наразі якщо у вас або вашої компанії є генератор потужністю від 6 кВт – ви можете долучитися до проєкту «Бізнес єднається заради перемоги» заповнивши форму зворотного зв’язку на сайті або ж написати на RAZOM@kyivstar.net про готовність до співпраці.